Подмосковный клининг подал иск о признании банкротом липецкого «Су-48»

ООО «Су-48» было зарегистрировано в Липецке в июне 2014 года. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал предприятия составляет 10 тыс. руб. По данным Rusprofile, организация находится в процессе ликвидации со сроком до 8 апреля 2027года. С апреля 2026-го ликвидатором назначен Юрий Архипов, который также выступает единственным учредителем предприятия. Финансовые результаты ООО «Су-48» за 2025 год отражают глубокий спад: выручка составила 19,1 млн руб., что в десять с лишним раз ниже уровня 2024-го (227 млн руб.). Убыток вырос до 23,6 млн руб.