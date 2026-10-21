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Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
Черноземье

Подмосковный клининг подал иск о признании банкротом липецкого «Су-48»

ООО «Эстет» из Московской области обратилось в липецкий арбитраж с заявлением о признании банкротом строительной компании ООО «Су-48» Юрия Архипова. Об этом 21 октября сообщили в объединенной пресс-службе судов Липецкой области. По данным суда, задолженность стройфирмы составляет 2,1 млн руб.

Егор Снетков / Коммерсантъ

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ООО «Су-48» было зарегистрировано в Липецке в июне 2014 года. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал предприятия составляет 10 тыс. руб. По данным Rusprofile, организация находится в процессе ликвидации со сроком до 8 апреля 2027года. С апреля 2026-го ликвидатором назначен Юрий Архипов, который также выступает единственным учредителем предприятия. Финансовые результаты ООО «Су-48» за 2025 год отражают глубокий спад: выручка составила 19,1 млн руб., что в десять с лишним раз ниже уровня 2024-го (227 млн руб.). Убыток вырос до 23,6 млн руб.

Истец указал в заявлении, что между сторонами был заключен договор на уборку помещений. Подмосковная фирма выполнила работы в полном объеме, но оплату не получила. В марте 2026 года между сторонами было утверждено мировое соглашение, по условиям которого должник обязался погасить задолженность в срок до 15 мая, однако обязательства не исполнил.

ООО «Эстет» зарегистрировано с июня 2022 года в поселке Смирновка городского округа Солнечногорск Московской области и специализируется на уборке жилых и нежилых помещений. Генеральным директором с июня 2024-го является Дмитрий Стрельников, он же выступает единственным учредителем. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Финансовые показатели ООО «Эстет» не раскрываются.

Суд принял заявление истца и возбудил производство по делу. Судебное разбирательство для рассмотрения вопроса о проведении процедур банкротства назначено на 10 ноября.
На этой неделе «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что столичное ООО «Альмет» хочет обанкротить липецкий «Барс» из-за 320 млн руб. долга.
Денис Данилов