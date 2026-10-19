Столичная фирма хочет обанкротить липецкий «Барс» из-за 320 млн рублей долга

По данным Rusprofile, ООО «Барс» зарегистрировано в Липецке в 2014 году. Основной вид деятельности — заготовка, хранение, переработка и реализация лома и отходов черных металлов. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Контролирует компанию Руслан Рамазанов, которому принадлежит 72,5% долей. Еще 27,5% через столичное ООО «СКБ СПТ» владеет Яна Залесская. В 2025 году выручка «Барса» составила 1,6 млрд руб., сократившись на 90% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль компании просела еще сильнее — на 98%, до 12 млн руб. Гендиректор — Максим Баранов.

«Барс» имеет лицензию на право осуществлять деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию отходов I–IV классов опасности. По собственным данным, компания располагает необходимыми техническими возможностями, позволяющими перерабатывать отходы металлургических производств.

Компания «Альмет» зарегистрирована в Москве в июле 2023 года. Основной вид деятельности совпадает со специализацией «Барса». Уставный капитал — 10 тыс. руб. Владелец — Евгений Овчаров. В 2025 году выручка компании выросла втрое — до 3,4 млрд руб. Чистая прибыль тоже увеличилась более чем втрое — до 943 млн руб. Гендиректор — Павел Ромащенко.