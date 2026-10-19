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Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
Черноземье

Столичная фирма хочет обанкротить липецкий «Барс» из-за 320 млн рублей долга

ООО «Альмет» уведомило о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом ООО «Барс», зарегистрированного в Липецке. Соответствующее сообщение было опубликовано на «Федресурсе».
Основанием для такого намерения стали два решения Арбитражного суда Москвы о взыскании задолженности с «Барса» в пользу «Альмета». В августе 2025 года столичный арбитраж взыскал с липецкой компании 257,6 млн руб. Еще 50,1 млн руб. были присуждены «Альмету» по решению в июле этого года.
Таким образом, сумма основного долга по двум решениям составляет около 307,6 млн руб. без учета процентов и судебных расходов. Общая сумма требований с учетом уже начисленных процентов и госпошлины превышает 319 млн руб.

По данным Rusprofile, ООО «Барс» зарегистрировано в Липецке в 2014 году. Основной вид деятельности — заготовка, хранение, переработка и реализация лома и отходов черных металлов. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Контролирует компанию Руслан Рамазанов, которому принадлежит 72,5% долей. Еще 27,5% через столичное ООО «СКБ СПТ» владеет Яна Залесская. В 2025 году выручка «Барса» составила 1,6 млрд руб., сократившись на 90% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль компании просела еще сильнее — на 98%, до 12 млн руб. Гендиректор — Максим Баранов.

«Барс» имеет лицензию на право осуществлять деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию отходов I–IV классов опасности. По собственным данным, компания располагает необходимыми техническими возможностями, позволяющими перерабатывать отходы металлургических производств.

Компания «Альмет» зарегистрирована в Москве в июле 2023 года. Основной вид деятельности совпадает со специализацией «Барса». Уставный капитал — 10 тыс. руб. Владелец — Евгений Овчаров. В 2025 году выручка компании выросла втрое — до 3,4 млрд руб. Чистая прибыль тоже увеличилась более чем втрое — до 943 млн руб. Гендиректор — Павел Ромащенко.

В августе «Ъ-Черноземье» сообщал об иске «Барса» к «Альмету» на 889,3 млн руб. Речь шла о задолженности по арендным платежам. Рассмотрение дела не завершено: ближайшее заседание по нему назначено на 10 декабря.
Егор Якимов