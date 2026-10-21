Бельский заявил об отсутствии планов менять правила оповещения при атаках БПЛА
В Санкт-Петербурге пока не собираются менять порядок оповещения населения при атаках беспилотников и включать сирены. Об этом заявил председатель Законодательного собрания города Александр Бельский.
Поводом для обсуждения стали жалобы жителей некоторых районов, которые сообщили, что не слышали сигналов оповещения во время угрозы атаки БПЛА.
«На сегодняшний момент нет. То, что касается инцидентов, которые происходят, все службы отреагировали, отработали достаточно четко»,— подчеркнул господин Бельский.
Он также пояснил, что решения о дополнительных мерах оповещения принимает специальный штаб, работающий в установленном режиме. По словам председателя ЗакСа, депутаты пока не получали информации о каких-либо новых решениях по этому вопросу.