Обвиняемого в похищении ребенка в Невском районе арестовали до 18 декабря
Невский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Андрея Терехина, обвиняемого в похищении заведомо несовершеннолетнего. Мужчина останется в СИЗО до 18 декабря, сообщили 21 октября в объединенной пресс-службе судов города.
Несмотря на то что обвиняемый и пострадавшая живут в одном доме, школьница не была с ним знакома, но зашла с ним в лифт.
Терехин признал вину, однако в суде возражал против заключения под стражу и просил избрать ему более мягкую меру пресечения.
Следствие настаивало на аресте, указывая на возможные риски для потерпевшей и свидетелей в случае избрания домашнего ареста.
«В обоснование ходатайства следствие указывало, что избрание меры пресечения в виде домашнего ареста может оказать сильное негативное влияние на психоэмоциональное состояние малолетней потерпевшей, так как они проживают в одном доме. Также он может угрожать свидетелю с целью принуждения изменения ранее данных показаний»,— говорится в сообщении судов.
Мужчине предъявлено обвинение по пункту «д» части 2 статьи 126 УК РФ — похищение заведомо несовершеннолетнего.