Обвиняемого в похищении ребенка в Невском районе арестовали до 18 декабря

«В обоснование ходатайства следствие указывало, что избрание меры пресечения в виде домашнего ареста может оказать сильное негативное влияние на психоэмоциональное состояние малолетней потерпевшей, так как они проживают в одном доме. Также он может угрожать свидетелю с целью принуждения изменения ранее данных показаний»,— говорится в сообщении судов.