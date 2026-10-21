Вологда и Выборг стали самыми доступными направлениями для осенних поездок на Северо-Западе
Вологда и Выборг стали самыми доступными направлениями для осенних путешествий по Северо-Западному федеральному округу. Перелет в Вологду и обратно в среднем стоит 13,3 тыс. рублей, а поездка на поезде в Выборг туда и обратно — 3,7 тыс. рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса путешествий «Туту».
Среди авианаправлений второе место занял Псков со средней стоимостью перелета туда и обратно 13,5 тыс. рублей. На третьей позиции оказался Калининград — 17,2 тыс. рублей.
В десятку наиболее доступных направлений также вошли Архангельск (18,4 тыс. рублей), Санкт-Петербург (20 тыс. рублей), Нарьян-Мар (22,1 тыс. рублей), Сыктывкар и Череповец (по 22,8 тыс. рублей), Мурманск (23,7 тыс. рублей) и Апатиты (25,9 тыс. рублей).
В рейтинге железнодорожных направлений после Выборга расположились Великие Луки, где поездка туда и обратно в среднем обходится в 5,2 тыс. рублей, и Сортавала — 5,5 тыс. рублей.
В десятку также вошли Псков (6,2 тыс. рублей), Окуловка (6,7 тыс. рублей), Вологда (7,4 тыс. рублей), Великий Новгород (7,9 тыс. рублей), Череповец (8,1 тыс. рублей), Петрозаводск (8,5 тыс. рублей) и Котлас (8,9 тыс. рублей).
По данным сервиса, до некоторых городов поездом можно добраться в 1,8–2,8 раза дешевле, чем самолетом. Например, поездка в Псков и обратно на поезде стоит в среднем 6,2 тыс. рублей против 13,5 тыс. рублей на самолете. До Вологды железнодорожный билет туда и обратно обойдется в 7,4 тыс. рублей, авиаперелет — в 13,3 тыс. рублей. Для поездки в Череповец разница еще заметнее: 8,1 тыс. рублей на поезде против 22,8 тыс. рублей на самолете.