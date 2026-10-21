Вологда и Выборг стали самыми доступными направлениями для осенних поездок на Северо-Западе

По данным сервиса, до некоторых городов поездом можно добраться в 1,8–2,8 раза дешевле, чем самолетом. Например, поездка в Псков и обратно на поезде стоит в среднем 6,2 тыс. рублей против 13,5 тыс. рублей на самолете. До Вологды железнодорожный билет туда и обратно обойдется в 7,4 тыс. рублей, авиаперелет — в 13,3 тыс. рублей. Для поездки в Череповец разница еще заметнее: 8,1 тыс. рублей на поезде против 22,8 тыс. рублей на самолете.