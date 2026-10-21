Мэр Ижевска объяснил перенос посадок новых деревьев на улице Удмуртской на весну

«Я специально притормозил эти процессы. Часть уже высажена, часть мы оставили на весну. До конца октября посадки будут идти, если погода позволит, то будем высаживать отчасти и деревья. Мы хотим понять, как мы это будем содержать, прежде всего, с точки зрения зимней уборки. Улица непростая: многое в ней изменилось. Появляются новые объекты, которых раньше не было. Как мы справимся зимой — это сейчас важно»,— сказал мэр.