Мэр Ижевска объяснил перенос посадок новых деревьев на улице Удмуртской на весну
Это связано с желанием посмотреть на зимнее содержание объекта
Глава Ижевска Дмитрий Чистяков объяснил перенос посадок новых деревьев и кустарников на улице Удмуртской на весну желанием посмотреть на зимнее содержание объекта после реконструкции. Об этом он заявил в прямом эфире на телеканале «Моя Удмуртия».
«Я специально притормозил эти процессы. Часть уже высажена, часть мы оставили на весну. До конца октября посадки будут идти, если погода позволит, то будем высаживать отчасти и деревья. Мы хотим понять, как мы это будем содержать, прежде всего, с точки зрения зимней уборки. Улица непростая: многое в ней изменилось. Появляются новые объекты, которых раньше не было. Как мы справимся зимой — это сейчас важно»,— сказал мэр.
Господин Чистяков добавил, что в рамках проекта «Зеленый код» на улице Удмуртской планируется высадить около 7 тыс. кустарников и 500 новых деревьев по всей протяженности участка. «Будет много клумб, многолетних растений»,— отметил он.
Основную часть улицы Удмуртской на участке от Кирова до Ленина реконструировали к осени: обновлено дорожное полотно, покрашены фасады домов, сделан подземный переход около УдГУ, обустроены карманные парки и др. На работы было направлено свыше 1 млрд руб.