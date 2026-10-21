В Набережных Челнах выделят 183,5 млн рублей на поддержку перевозчиков
В Набережных Челнах планируют выделить 183,5 млн руб. на субсидии перевозчикам общественного транспорта. Соответствующее постановление Исполкома города проходит антикоррупционную экспертизу.
Средства предназначены для компенсации недополученных доходов за период с 1 июля по 30 сентября 2026 года.
Для получения субсидии перевозчикам необходимо подать заявку через систему «Электронный бюджет». Претенденты не должны иметь задолженности перед городским бюджетом, а также относиться к категориям иностранных юридических лиц, экстремистов, террористов или иноагентов.