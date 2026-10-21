Премия «Золотой Трезини — 2026»: объявлены финалисты

«Шорт-лист премии — это порог, за которым проект начинает принадлежать не только своему времени. Через месяц жюри назовет лауреатов, чьи проекты войдут в музейное собрание, и разглядывать их будут уже наши внуки и правнуки. Немногим архитекторам дано знать, что их работы не просто увидят, но и сохранят. Нашим лауреатам выпадет именно такая судьба»,— отмечает председатель оргкомитета премии Павел Черняков, добавляя, что народное голосование за специальный приз зрительских симпатий еще продолжается.