Премия «Золотой Трезини — 2026»: объявлены финалисты
Всемирный клуб петербуржцев представил шорт-лист, после которого будут названы лауреаты
В шорт-лист девятой Международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини» вошли 75 проектов из 16 стран — по три претендента в каждой из 25 номинаций. Организаторы отмечают, что текущий сезон стал самым массовым в истории премии: пришло 1520 заявок из 49 стран и территорий, статус номинантов получили 1369 работ. Среди финалистов больше всех представителей России — 51 проект, второе место у Ирана.
«Шорт-лист премии — это порог, за которым проект начинает принадлежать не только своему времени. Через месяц жюри назовет лауреатов, чьи проекты войдут в музейное собрание, и разглядывать их будут уже наши внуки и правнуки. Немногим архитекторам дано знать, что их работы не просто увидят, но и сохранят. Нашим лауреатам выпадет именно такая судьба»,— отмечает председатель оргкомитета премии Павел Черняков, добавляя, что народное голосование за специальный приз зрительских симпатий еще продолжается.
Победителей назовут 20 ноября на торжественной церемонии в Государственном Эрмитаже. Они получат позолоченные фарфоровые статуэтки Доменико Трезини, созданные мастерами Императорского фарфорового завода, а проекты лауреатов пополнят собрание Государственного музея истории Санкт-Петербурга.