Заболеваемость ветрянкой в Удмуртии снизилась почти вдвое

В Удмуртии за январь—сентябрь 2026 года зарегистрировали 4 474 случая ветряной оспы. Это в 1,9 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было зафиксировано 8 414 случаев. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора. Случаи заболевания регистрировались во всех городах и районах республики.