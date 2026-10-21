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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
Удмуртия

Заболеваемость ветрянкой в Удмуртии снизилась почти вдвое

За девять месяцев зарегистрировано 4,5 тыс. случаев инфекции
В Удмуртии за январь—сентябрь 2026 года зарегистрировали 4 474 случая ветряной оспы. Это в 1,9 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было зафиксировано 8 414 случаев. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора. Случаи заболевания регистрировались во всех городах и районах республики.

Егор Снетков / Коммерсантъ

С начала года в связи с выявленными случаями ветряной оспы образовательным организациям выдали 115 предписаний о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий. Также вынесено десять постановлений о введении карантина.