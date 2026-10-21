Самарская область и ДНР укрепляют промышленную кооперацию
Делегация Самарской области во главе с министром промышленности и торговли региона Денисом Гурковым посетила с бизнес-миссией Донецкую Народную Республику (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В состав делегации вошли региональные производители автокомпонентов, изоляционных материалов, оборудования для газопроводов и логистические операторы. Стороны обсудили поставки самарской продукции для восстановления инфраструктуры Донбасса: антикоррозийных и изоляционных материалов для жилья и газопроводов, электротехнических систем, а также детских и спортивных площадок. При этом самарские компании уже сегодня рассматривают открытие производств в республике.
Предприятия ДНР представили холодильное оборудование, оцинкованные металлоконструкции, трубы и конвейерные ленты для горной добычи, а также отечественное химическое сырье.