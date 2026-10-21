Самарская область и ДНР укрепляют промышленную кооперацию

В состав делегации вошли региональные производители автокомпонентов, изоляционных материалов, оборудования для газопроводов и логистические операторы. Стороны обсудили поставки самарской продукции для восстановления инфраструктуры Донбасса: антикоррозийных и изоляционных материалов для жилья и газопроводов, электротехнических систем, а также детских и спортивных площадок. При этом самарские компании уже сегодня рассматривают открытие производств в республике.