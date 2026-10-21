Киров занял третье место в рейтинге общественного транспорта
Киров занял третье место в рейтинге качества общественного транспорта среди 327 городов России. Об этом сообщила пресс-служба правительства Кировской области.
Первое место заняла Пермь, второе — Санкт-Петербург. Рейтинг учитывает доступность и использование общественного транспорта, организацию перевозок, комфорт, экологичность, эффективность и развитие системы.
Киров получил 97,9 балла по индексу использования общественного транспорта и 90 баллов по организации перевозок.
По данным регионального министерства транспорта, с 2022 по 2026 год в Кировской области закупили около 400 единиц общественного транспорта.