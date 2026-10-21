«Удан» вырастил 13 млн хвойных сеянцев за сезон
Комплекс в Сарапуле производит посадочный материал для восстановления лесов
Компания «Удан» в текущем сезоне вырастила 13 млн сеянцев ели и сосны с закрытой корневой системой. Об этом сообщила временно исполняющая обязанности главы Удмуртии Ольга Абрамова после посещения тепличного комплекса предприятия в Сарапуле.
Производственная мощность комплекса составляет 40 млн сеянцев в год. Предприятие специализируется на выращивании посадочного материала с закрытой корневой системой, который используют для восстановления лесов.
Проект реализуется на территории опережающего развития «Сарапул». Соглашение о его запуске подписали на Петербургском международном экономическом форуме в 2022 году.
По словам госпожи Абрамовой, в Удмуртии ежегодно высевают около 20 млн сеянцев для восстановления лесов на площади порядка 10 тыс. га. Потребность региона в посадочном материале с закрытой корневой системой составляет около 3 млн саженцев в год.
Спрос на удмуртские сеянцы есть и за пределами республики — в других регионах России и за рубежом. «Удан» заключил договоры на поставку посадочного материала с местными лесозаготовительными предприятиями, в том числе с «Удмуртлесом».