170 оттенков наследия

«Корпус Б-6» относится к бывшему цеху Саратовского авиационного завода (САЗ) и стоит на участке площадью около 171 га. Завод основан в 1931 году, выпускал оборонную продукцию и летательные аппараты, обанкротился и закрылся в 2012 году. При приватизации в 1991 году к предприятию перешло имущество, а земля осталась в госсобственности. Тем не менее в 1998 году администрация Саратова по договору мены передала заводу в собственность земли, в том числе около 253 га под производственной площадкой Б. Позднее из них образовали участок в 171 га. В 2011 году его внесли в уставный капитал «Перспективы-2011», в 2015-м зарегистрировали за ней.