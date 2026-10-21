170 оттенков наследия
ООО «Перспектива-2011» основано в Саратове в 2011 году, но в 2016 году сменило прописку на московскую. Фирма специализируется на аренде и управлении собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. С 2015 по 2019 год организацию учреждало кипрское КОО «МАЙВАРО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД», совладельцем с августа по сентябрь 2015-го выступало саратовское ООО «Стройтехника». Оно продало 26,48% доли ООО «Сфера» Дмитрия Панина. С 2020 года компания банкротится. Долг перед кредиторами, согласно ЕФРСБ, превышает 12,6 млн руб. Из отчета управляющего следует, что восстановить платежеспособность компании невозможно. Уставный капитал «Перспективы-2011» составляет около 41,5 млн руб. На декабрь 2019 года балансовая стоимость имущества превышала 35,8 млн руб. В сентябре этого года конкурсное производство было продлено до 25 февраля 2027-го. Согласно бухгалтерской отчетности, в 2025 году выручка компании достигла 17 млн руб. (рост 112%), а чистая прибыль составила 4,5 млн руб. (рост 100%).
Возврат заводских земель в федеральную собственность шел несколькими кампаниями. В июне 2020 года окружной арбитраж отказал в кассации ТЦ «Оранжевый», после чего аналогичные решения приняли по другим землевладельцам. В суд обращались ООО МОС «Торговля и Недвижимость» (ранее ИКЕА МОС) и ТЦ «Оранжевый»: в 2009 году шведская компания купила 24 га заводской земли за 869 млн руб., гипермаркет не построила и в 2018-м перепродала участки владельцам ТЦ. В сентябре 2020 года Верховный суд отказал в передаче жалобы, оставив в силе истребование 17 участков площадью 23,3 га в пользу государства. Суд также проиграли «Перспектива-2011» (14 га), «Переселение-Инвест» (12 участков, 4,4 га) и «Переселение» (9 участков, 6,8 га). На 2020 год по 89 участкам бывшего САЗа площадью 97 га решения приняты в пользу Росимущества, в судах оставался 21 иск на 38 участков площадью 193,2 га. Земли попали в коммерческий оборот на основании признанного незаконным постановления мэра Саратова Юрия Аксененко 1998 года.
Михаил Ямщиков зарегистрирован в Пензе как ИП с основным видом деятельности «техобслуживание и ремонт автомобилей». Возглавляет убыточное ООО «Возрождение» в Лысогорском районе Саратовской области. Среди владельцев фирмы — бывший член совета директоров ЗАО «САЗ» Сергей Карсаков. Ему же до апреля 2026 года принадлежала доля пензенского ООО «Газсервис» (торговля топливом). Сейчас совладельцами указаны Юсуф Кудюшев Кирилл Скляр. По версии агентства «Бизнес-Вектор», речь идет о сыне арбитражного управляющего Игоря Скляра, который вел банкротство САЗа. В 2019 году в отношении господина Скляра возбуждалось уголовное дело о злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ), до суда оно не дошло. Михаил Ямщиков значился ликвидатором ООО «Дилижанс-Оптима», учредителем которого был экс-депутат Пензенской гордумы Олег Фомин. Господин Ямщиков числится членом СРО АУ «Лига», за его плечами более 10 банкротств.