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Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
Средняя Волга

170 оттенков наследия

Землю под бывшим цехом авиазавода в Саратове отдадут в аренду банкроту из Москвы
Кассация отказала Росимуществу в отмене решений, обязывающих ведомство согласовать банкротному ООО «Перспектива-2011» аренду без торгов участка в 41,9 тыс. кв. м под «Корпусом Б-6» на территории бывшего Саратовского авиационного завода. Землю под зданием государство отсудило еще в 2020 году, а сам объект остался в частной собственности. Компания не может пользоваться корпусом без участка и в сентябре 2024 года попросила выделить его из истребованных 171 га, однако Росимущество отказало, сославшись на банкротство и ограничения прав на объект. Суды трех инстанций признали отказ незаконным.
Сегодня бывшая территория САЗ им. Орджоникидзе представляет их себя смесь промзоны, торговой и жилой застройки

Сегодня бывшая территория САЗ им. Орджоникидзе представляет их себя смесь промзоны, торговой и жилой застройки

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Арбитражный суд Московского округа отказал Росимуществу в отмене решений, по которым ведомство должно согласовать обанкротившемуся ООО «Перспектива-2011» аренду без торгов участка в 41,9 тыс. кв. м под нежилым зданием в Саратове. Речь идет о «Корпусе Б-6» на площади Орджоникидзе, 1. Землю у компании государство отсудило, но здание осталось в частной собственности.
«Корпус Б-6» относится к бывшему цеху Саратовского авиационного завода (САЗ) и стоит на участке площадью около 171 га. Завод основан в 1931 году, выпускал оборонную продукцию и летательные аппараты, обанкротился и закрылся в 2012 году. При приватизации в 1991 году к предприятию перешло имущество, а земля осталась в госсобственности. Тем не менее в 1998 году администрация Саратова по договору мены передала заводу в собственность земли, в том числе около 253 га под производственной площадкой Б. Позднее из них образовали участок в 171 га. В 2011 году его внесли в уставный капитал «Перспективы-2011», в 2015-м зарегистрировали за ней.

ООО «Перспектива-2011» основано в Саратове в 2011 году, но в 2016 году сменило прописку на московскую. Фирма специализируется на аренде и управлении собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. С 2015 по 2019 год организацию учреждало кипрское КОО «МАЙВАРО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД», совладельцем с августа по сентябрь 2015-го выступало саратовское ООО «Стройтехника». Оно продало 26,48% доли ООО «Сфера» Дмитрия Панина. С 2020 года компания банкротится. Долг перед кредиторами, согласно ЕФРСБ, превышает 12,6 млн руб. Из отчета управляющего следует, что восстановить платежеспособность компании невозможно. Уставный капитал «Перспективы-2011» составляет около 41,5 млн руб. На декабрь 2019 года балансовая стоимость имущества превышала 35,8 млн руб. В сентябре этого года конкурсное производство было продлено до 25 февраля 2027-го. Согласно бухгалтерской отчетности, в 2025 году выручка компании достигла 17 млн руб. (рост 112%), а чистая прибыль составила 4,5 млн руб. (рост 100%).

С 2019 года Росимущества добивалось возврата заводских земель. Ведомство исходило из того, что при приватизации завода в 1991 году земля осталась федеральной, поэтому город не мог ее передавать. Суды согласились и признали ничтожными договор мены и последующие сделки, в том числе внесение участка в уставный капитал компании. Участок в 171 га истребовали в пользу государства в октябре 2020 года.

Возврат заводских земель в федеральную собственность шел несколькими кампаниями. В июне 2020 года окружной арбитраж отказал в кассации ТЦ «Оранжевый», после чего аналогичные решения приняли по другим землевладельцам. В суд обращались ООО МОС «Торговля и Недвижимость» (ранее ИКЕА МОС) и ТЦ «Оранжевый»: в 2009 году шведская компания купила 24 га заводской земли за 869 млн руб., гипермаркет не построила и в 2018-м перепродала участки владельцам ТЦ. В сентябре 2020 года Верховный суд отказал в передаче жалобы, оставив в силе истребование 17 участков площадью 23,3 га в пользу государства. Суд также проиграли «Перспектива-2011» (14 га), «Переселение-Инвест» (12 участков, 4,4 га) и «Переселение» (9 участков, 6,8 га). На 2020 год по 89 участкам бывшего САЗа площадью 97 га решения приняты в пользу Росимущества, в судах оставался 21 иск на 38 участков площадью 193,2 га. Земли попали в коммерческий оборот на основании признанного незаконным постановления мэра Саратова Юрия Аксененко 1998 года.

«Корпус Б-6» в иск не входил и остался за «Перспективой-2011», которую в 2022 году признали банкротом. Убежище гражданской обороны в 648 кв. м, расположенное в корпусе, по определению Верховного суда 2020 года перешло государству и позднее было передано городу. По информации о торгах, цех вместе с проходной и компрессорной в 2024 году продали с аукциона за 49 млн руб. пензенскому бизнесмену Михаилу Ямщикову. Однако в судебных актах собственником по-прежнему названа «Перспектива-2011».

Михаил Ямщиков зарегистрирован в Пензе как ИП с основным видом деятельности «техобслуживание и ремонт автомобилей». Возглавляет убыточное ООО «Возрождение» в Лысогорском районе Саратовской области. Среди владельцев фирмы — бывший член совета директоров ЗАО «САЗ» Сергей Карсаков. Ему же до апреля 2026 года принадлежала доля пензенского ООО «Газсервис» (торговля топливом). Сейчас совладельцами указаны Юсуф Кудюшев Кирилл Скляр. По версии агентства «Бизнес-Вектор», речь идет о сыне арбитражного управляющего Игоря Скляра, который вел банкротство САЗа. В 2019 году в отношении господина Скляра возбуждалось уголовное дело о злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ), до суда оно не дошло. Михаил Ямщиков значился ликвидатором ООО «Дилижанс-Оптима», учредителем которого был экс-депутат Пензенской гордумы Олег Фомин. Господин Ямщиков числится членом СРО АУ «Лига», за его плечами более 10 банкротств.

Без земли пользоваться зданием компания не может. В сентябре 2024 года она как собственник корпуса обратилась в Росимущество за предварительным согласованием аренды без торгов. Из участка в 171 га она просила выделить 41,9 тыс. кв. м, то есть около 2,4% от его площади. Аренду выбрали из-за помещения города в корпусе. 16 октября 2024 года ведомство отказало, сославшись на отсутствие сведений о завершении конкурсного производства, банкротство компании, ограничения прав на здание и принадлежность части корпуса Саратову.
Арбитражный суд Москвы в мае 2025 года признал отказ незаконным. Суд исходил из того, что перечень оснований для отказа в Земельном кодексе исчерпывающий, а право собственности на здание в ЕГРН никто не оспорил. Также суд указал, что истечение срока конкурсного производства не прекращает полномочий управляющего, а сам отказ не был обоснован. Решение устояло в апелляции и в кассации.
Согласно постановлению, Росимущество в течение 30 дней должно принять решение о предварительном согласовании предоставления участка. Договор аренды предстоит заключить после того, как участок выделят и поставят на кадастровый учет.
Нина Шевченко