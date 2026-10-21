Семерых казанцев осудили за фиктивную регистрацию иностранцев в хостелах
В Казани семерых местных жителей приговорили к лишению свободы сроком от 2,5 до 4 лет с отбыванием наказаний в колониях общего и строгого режимов, с испытательными сроками 5 лет за фиктивную регистрацию иностранцев. Об этом сообщила пресс-служба Татарстанской транспортной прокуратуры.
По данным суда, с 2019 по 2021 год осужденные за вознаграждение оформляли иностранцам фиктивную регистрацию в хостелах, изготавливали подложные документы и передавали в уполномоченные органы недостоверные сведения о месте проживания.
Также суд назначил им штрафы от 150 тыс. до 350 тыс. руб.