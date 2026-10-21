В Ленобласти начали выпускать картриджи для принтеров «Катюша»

По словам управляющего директора ГК «Катюша» Дмитрия Владимирова, производство предусматривает постепенное увеличение доли российских компонентов. В частности, для картриджей разработали электронный модуль управления с отечественной элементной базой и специализированным программным обеспечением. Каждый картридж состоит более чем из 12 пластиковых деталей, для изготовления которых нужны отдельные пресс-формы.