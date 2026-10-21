В Ленобласти начали выпускать картриджи для принтеров «Катюша»
Группа компаний «Катюша» запустила в Ленинградской области производство тонер-картриджей для собственных принтеров и многофункциональных устройств. В перспективе предприятие сможет полностью обеспечить потребность компании в расходных материалах и заменить импортные комплектующие. Об этом сообщает «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.
По словам управляющего директора ГК «Катюша» Дмитрия Владимирова, производство предусматривает постепенное увеличение доли российских компонентов. В частности, для картриджей разработали электронный модуль управления с отечественной элементной базой и специализированным программным обеспечением. Каждый картридж состоит более чем из 12 пластиковых деталей, для изготовления которых нужны отдельные пресс-формы.
В 2026-2027 годах компания планирует выпустить не менее 200 тыс. картриджей, сообщил управляющий партнер ГК «Катюша» Максим Виноградов. К 2028 году предприятие рассчитывает увеличить ежегодный выпуск до 500 тыс. единиц.
Ранее компания наладила использование в своих устройствах системных плат российского производства на отечественном текстолите. Совместно с НПО «Цифровые Телевизионные Системы», входящим в GS Group, «Катюша» также освоила выпуск высоковольтных плат и плат питания.