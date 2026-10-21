В Марий Эл за девять месяцев собрали более 56 млрд рублей налогов
За январь–сентябрь 2026 года в Марий Эл мобилизовали более 56 млрд руб. налогов, сборов и страховых взносов, сообщила пресс-служба ФНС России.
В структуре поступлений в консолидированный бюджет России на НДС пришлось 46,4%, на НДФЛ — 28,7%, на налог на прибыль организаций — 10,6%, на специальные налоговые режимы — 8,1%, на имущественные налоги — 4,1%.
Поступления в республиканский бюджет составили 20,7 млрд руб. — на 2,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Муниципальные бюджеты получили 6,5 млрд руб., что на 14,8% превышает показатель января–сентября прошлого года. Страховые взносы на обязательное социальное страхование составили 28 млрд руб. — на 10,7% больше, чем годом ранее.