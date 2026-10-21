В Тюмени арестовали мужчину, обвиняемого в финансировании терроризма

По версии следствия, с декабря 2023 года по март 2024 года 63-летний мужчина неоднократно переводил деньги на счета, используемые террористической организацией. Как считают следователи, он действовал с целью оказать содействие участникам террористической деятельности, в том числе в организации их деятельности, подготовке и совершении преступлений.