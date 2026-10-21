В Тюмени арестовали мужчину, обвиняемого в финансировании терроризма
Жителя Тюмени заключили под стражу по обвинению в финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ), сообщили в СУ СКР по Тюменской области.
По версии следствия, с декабря 2023 года по март 2024 года 63-летний мужчина неоднократно переводил деньги на счета, используемые террористической организацией. Как считают следователи, он действовал с целью оказать содействие участникам террористической деятельности, в том числе в организации их деятельности, подготовке и совершении преступлений.
Противоправную деятельность фигуранта пресекли сотрудники регионального управления ФСБ во взаимодействии с полицией. В ближайшее время уголовное дело направят прокурору для утверждения обвинительного заключения, после чего его передадут в суд.