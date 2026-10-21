В Оренбуржье заболеваемость острыми респираторными инфекциями снизилась на 5,9%

Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области напоминает о базовых мерах профилактики. В числе рекомендаций — регулярно мыть руки, поддерживать чистоту в доме и на рабочем месте, а также чаще проветривать помещения. Важную роль играет здоровый образ жизни: полноценный сон, физическая активность, сбалансированное питание и соблюдение режима дня.