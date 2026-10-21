В Оренбуржье заболеваемость острыми респираторными инфекциями снизилась на 5,9%
При этом в регионе привито только 20 % населения
В Оренбургской области за минувшие семь дней зафиксировали снижение заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРИ) на 5,9 %. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.
По данным лабораторного мониторинга, заболеваемость в области обусловлена преимущественно респираторными вирусами негриппозной этиологии. Среди них лидируют риновирусы.
В Оренбургской области продолжается кампания по вакцинации против гриппа. В настоящее время прививки сделали 365,7 тыс. человек — это 20 % от общей численности населения области.
Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области напоминает о базовых мерах профилактики. В числе рекомендаций — регулярно мыть руки, поддерживать чистоту в доме и на рабочем месте, а также чаще проветривать помещения. Важную роль играет здоровый образ жизни: полноценный сон, физическая активность, сбалансированное питание и соблюдение режима дня.