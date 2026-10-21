Спрос на складскую недвижимость в Петербурге и Ленобласти упал на 31%

В целом по России объем сделок со складской недвижимостью за три квартала составил около 2,2 млн кв. м — на 22% меньше, чем годом ранее. При этом в июле-сентябре спрос достиг 1,15 млн кв. м, увеличившись в 1,8 раза по сравнению со вторым кварталом. Однако в годовом выражении показатель снизился на 14,2%.