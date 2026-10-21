Спрос на складскую недвижимость в Петербурге и Ленобласти упал на 31%
Объем сделок со складской недвижимостью в Петербурге и Ленинградской области за январь-сентябрь 2026 года сократился на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 365,6 тыс. кв. м. Об этом сообщили «Ъ Северо-Западу» в Bright Rich | CORFAC International.
За девять месяцев 2025 года объем сделок составлял 526,7 тыс. кв. м. Снижение спроса затронуло и другие регионы России. В Московском регионе показатель уменьшился на 15%, до 1,63 млн кв. м, а в остальных регионах — на 44%, до 240,9 тыс. кв. м.
По словам сооснователя и партнера Bright Rich | CORFAC International Виктора Заглумина, в Петербурге и регионах спрос во многом зависит от решений крупных арендаторов. На фоне замедления экономики компании осторожнее расширяют площади и чаще выбирают помещения под текущие задачи, а не с расчетом на будущий рост. Московский рынок оказался устойчивее благодаря большему разнообразию арендаторов и развитой логистической инфраструктуре.
В целом по России объем сделок со складской недвижимостью за три квартала составил около 2,2 млн кв. м — на 22% меньше, чем годом ранее. При этом в июле-сентябре спрос достиг 1,15 млн кв. м, увеличившись в 1,8 раза по сравнению со вторым кварталом. Однако в годовом выражении показатель снизился на 14,2%.