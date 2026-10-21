Под Ярославлем школьный автобус сбил подростка
В Ярославском районе автобус ПАЗ сбил подростка, который переходил дорогу в не предназначенном для этого месте. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. По данным «Ъ-Ярославль», наезд совершил школьный автобус, ехавший без детей.
ДТП произошло 21 октября около 09:23 на улице Новой в деревне Григорьевское. Автобус совершил наезд на мальчика, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода, в зоне видимости водителя.
Подростка с травмами доставили в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия.