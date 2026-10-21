Жители Киясовского района выступили против закрытия службы Соцфонда
С декабря прием жителей планируют перевести в мобильные офисы
Уполномоченный по правам человека в Удмуртии Максим Шумихин намерен вынести на уровень республиканского отделения Социального фонда России вопрос о закрытии клиентской службы в Киясовском районе. Поводом стало обращение местных жителей, которые просят сохранить возможность личного приема у специалиста. Об этом сообщается на странице уполномоченного в соцсетях.
Жители района выступили против закрытия службы с 1 декабря 2026 года. Они попросили оставить в штате хотя бы одного сотрудника для очного приема. По их словам, с вопросами начисления пенсий чаще всего обращаются пожилые люди, которым важно лично обсудить свою ситуацию со специалистом, а не взаимодействовать с автоответчиком или чат-ботом.
Клиентские службы СФР с 1 декабря также планируют закрыть в Граховском, Красногорском и Юкаменском районах. В фонде объясняют это оптимизацией работы: около 95% услуг можно получить дистанционно.
При этом СФР обещает организовать в этих районах выездные консультации мобильных офисов раз в неделю. Во время таких выездов жители смогут обратиться к специалисту лично. Информация о выездном формате опубликована на странице регионального отделения СФР в соцсетях.