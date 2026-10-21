Жители Киясовского района выступили против закрытия службы Соцфонда

Жители района выступили против закрытия службы с 1 декабря 2026 года. Они попросили оставить в штате хотя бы одного сотрудника для очного приема. По их словам, с вопросами начисления пенсий чаще всего обращаются пожилые люди, которым важно лично обсудить свою ситуацию со специалистом, а не взаимодействовать с автоответчиком или чат-ботом.