В КБР построят амбулаторию для обслуживания 8 тысяч жителей

Объект возводят в рамках нацпроекта и региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Амбулатория расположится в центре села и будет обслуживать более 8 тыс. жителей. Сейчас подрядчик завершает возведение каркаса здания. Следующий этап — монтаж кровли. Кроме того, подрядчик должен благоустроить территорию и оснастить учреждение медицинским оборудованием, мебелью и техникой.