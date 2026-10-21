В КБР построят амбулаторию для обслуживания 8 тысяч жителей
В селе Сармаково Зольского района продолжается строительство врачебной амбулатории площадью 350 кв. м. Завершить работы планируется в 2027 году, сообщает пресс-служба администрации главы Кабардино-Балкарии.
Объект возводят в рамках нацпроекта и региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Амбулатория расположится в центре села и будет обслуживать более 8 тыс. жителей. Сейчас подрядчик завершает возведение каркаса здания. Следующий этап — монтаж кровли. Кроме того, подрядчик должен благоустроить территорию и оснастить учреждение медицинским оборудованием, мебелью и техникой.
С 2019 года в рамках нацпроекта в Кабардино-Балкарии отремонтировали 39 и построили 15 врачебных амбулаторий.