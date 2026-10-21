В Татарстане осенью вырос объем мобильного трафика
В Татарстане в сентябре этого года объем мобильного трафика вырос на 5,3% по сравнению с августом. В будние дни в Казани и Набережных Челнах прирост составил около 10%, сообщила пресс-служба Т2.
В крупных городах Приволжья, в том числе в Йошкар-Оле и Казани, в сентябре также выросло потребление трафика. Лидером по этому показателю стал Ижевск — там в сентябре скачали на 16,6% больше данных, чем в августе.
По данным оператора, осенью мобильный интернет чаще используют для рабочих коммуникаций, видеозвонков, обмена документами и доступа к облачным сервисам.
По словам директора макрорегиона «Волга» Т2 Алексея Сидорова, на фоне роста трафика в Татарстане оператор запустил две базовые станции в особой экономической зоне «Алабуга».