В Ульяновской области отремонтируют более 160 км дорог

Отдельно в регионе подвели итоги голосования по выбору территорий для благоустройства на 2027 год. Свои предпочтения отдали более 132 тыс. жителей. В результате в следующем году планируется обновить 14 общественных пространств. Также по Всероссийскому конкурсу лучших проектов создания комфортной городской среды благоустройство затронет объекты в Аксаково, Вешкайме, Димитровграде и Тереньге.