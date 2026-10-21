В Ульяновской области отремонтируют более 160 км дорог
В регионе благоустроят 22 общественных пространства
Ответственные службы обновят более 160 км автомобильных дорог в Ульяновской области. Об этом сообщает региональное правительство.
Также в Ульяновской области планируется привести в порядок девять мостов общей протяженностью порядка 300 погонных метров. Отдельное внимание уделят школьным маршрутам (более 76 км), дорогам к туристическим местам (более 42 км) и опорной сети (более 40 км). Кроме того, на 33 транзитных участках установят освещение.
Параллельно продолжается работа по формированию комфортной городской среды. Как уточнили в правительстве, в 2026 году по соответствующему федеральному проекту благоустроят 22 общественных пространства. Работы пройдут в Ульяновске, Димитровграде, Барыше, Инзе, Новоульяновске и Сенгилее. В настоящее время уже обновлены 17 объектов.
Отдельно в регионе подвели итоги голосования по выбору территорий для благоустройства на 2027 год. Свои предпочтения отдали более 132 тыс. жителей. В результате в следующем году планируется обновить 14 общественных пространств. Также по Всероссийскому конкурсу лучших проектов создания комфортной городской среды благоустройство затронет объекты в Аксаково, Вешкайме, Димитровграде и Тереньге.