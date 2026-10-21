В Казани открыли мемориальную доску министру сельского хозяйства ТАССР
Усман Зиганшин занимал этот пост в 1971–1983 годах
В Казани установили мемориальную доску бывшему министру сельского хозяйства ТАССР Усману Зиганшину, занимавшему этот пост в 1971–1983 годах. Памятный знак разместили на фасаде дома на улице Малой Красной, где он жил с 1971 по 1992 год, сообщила пресс-служба мэрии города.
В церемонии приняли участие раис Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин. На открытии также присутствовали дети бывшего министра, поблагодарившие руководство Татарстана за увековечение памяти об отце.
В этом году исполнилось 100 лет со дня рождения Усмана Зиганшина. Он родился 26 сентября 1926 года в селе Большая Атня. Он участвовал в Великой Отечественной войне, в 1965–1971 годах возглавлял райкомы КПСС в Арском и Сармановском районах, а в 1971 году стал министром сельского хозяйства ТАССР. С 1983 года работал главным государственным инспектором по закупкам и качеству сельхозпродукции в Татарской АССР. Умер 12 ноября 1992 года в Казани.