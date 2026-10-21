В Сызранском краеведческом музее 22 октября откроются две выставки из Ульяновска
В четверг, 22 октября, в 14:00 (MSK+1) в Сызранском краеведческом музее откроются две уникальные выставки из собрания Музеязаповедника «Родина В. И. Ленина» (Ульяновск). Об этом сообщает администрация Сызрани.
Первая выставка называется «Сцены народной жизни. Графика 1й половины XIX века…». Она познакомит с редкой коллекцией гравюр русских и европейских мастеров конца XVIII — начала XIX века.
Вторая выставка — «Пушкин. Сквозь штормы судьбы». На ней будут представлены произведения народного художника России Анатолия Зыкова.