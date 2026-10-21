В Бузулуке возбуждено уголовное дело о контрабанде из Индии
В Бузулуке Оренбургской области на почте обнаружена посылка из Индии с капсулами с синтетическим лекарственным препаратом. Об этом сообщает Самарская таможня.
«Оперативные сотрудники службы по Оренбургской области Самарской таможни остановили гражданина России, который получил посылку из Индии. Внутри международного отправления было обнаружено 6 блистеров по 15 капсул с надписью Pregabalin Capsules 450 mg, всего 90 капсул»,— говорится в сообщении.
Согласно заключению специалиста, в составе капсул содержится вещество прегабалин, включенное в список сильнодействующих веществ, ограниченных к ввозу в Российскую Федерацию. Общий вес вещества в посылке составил 44,3160 г. Товар изъят.
Возбуждено уголовное дело по факту контрабанды сильнодействующих веществ. Гражданин, получивший посылку, находится под подпиской о невыезде.