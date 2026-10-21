В Бузулуке возбуждено уголовное дело о контрабанде из Индии

«Оперативные сотрудники службы по Оренбургской области Самарской таможни остановили гражданина России, который получил посылку из Индии. Внутри международного отправления было обнаружено 6 блистеров по 15 капсул с надписью Pregabalin Capsules 450 mg, всего 90 капсул»,— говорится в сообщении.