Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №195

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
Волга

В Бузулуке возбуждено уголовное дело о контрабанде из Индии

В Бузулуке Оренбургской области на почте обнаружена посылка из Индии с капсулами с синтетическим лекарственным препаратом. Об этом сообщает Самарская таможня.

Алексей Смышляев / Коммерсантъ

Купить фото
«Оперативные сотрудники службы по Оренбургской области Самарской таможни остановили гражданина России, который получил посылку из Индии. Внутри международного отправления было обнаружено 6 блистеров по 15 капсул с надписью Pregabalin Capsules 450 mg, всего 90 капсул»,— говорится в сообщении.
Согласно заключению специалиста, в составе капсул содержится вещество прегабалин, включенное в список сильнодействующих веществ, ограниченных к ввозу в Российскую Федерацию. Общий вес вещества в посылке составил 44,3160 г. Товар изъят.
Возбуждено уголовное дело по факту контрабанды сильнодействующих веществ. Гражданин, получивший посылку, находится под подпиской о невыезде.
Сабрина Самедова