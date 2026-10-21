«Рыбхоз Грачики» отсудил права на 16 объектов недвижимости в Ростовской области
Арбитражный суд Ростовской области признал за ЗАО «Рыбхоз Грачики» право собственности на 16 объектов недвижимости в хуторе Потапове Волгодонского района общей площадью около 14 тыс. кв. м. Соответствующая информация содержится в картотеке суда.
В перечень имущества вошли зерновые склады, склад для хранения овощей, гараж и крытая стоянка для сельхозтехники. Объекты расположены на улицах Комсомольской и Речной, а также в Березовом переулке.
Компания обратилась в суд, поскольку права на недвижимость не были зарегистрированы. В обоснование требований «Рыбхоз Грачики» представил архивные документы, согласно которым здания и сооружения находились на балансе его предшественников еще в 1980-х годах.
Суд установил, что ЗАО «Рыбхоз Грачики» является правопреемником рыбхоза «Грачики» и рисосовхоза «Романовский». Суд счел правопреемство достаточным основанием для признания права собственности. Дополнительно было установлено, что компания непрерывно владела имуществом более 15 лет и несла расходы на его содержание.
Администрации Волгодонского района и Потаповского сельского поселения возражений против иска не представили. Региональное министерство имущественных и земельных отношений сообщило, что спорные объекты не числятся в реестре государственного имущества.
Решение может быть обжаловано в течение месяца. Стоимость недвижимости в судебном акте не указана.
ЗАО «Рыбхоз Грачики» — сельскохозяйственное предприятие, зарегистрированное 2 ноября 2000 года в хуторе Потапове Волгодонского района Ростовской области. Основной вид деятельности — прудовое рыбоводство. Среди дополнительных направлений — выращивание зерновых культур. Директор компании — Владимир Королевский. По итогам 2025 года выручка предприятия составила 165,3 млн руб., чистая прибыль — 15,1 млн руб., активы — 454 млн руб.