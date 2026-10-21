«Рыбхоз Грачики» отсудил права на 16 объектов недвижимости в Ростовской области

Суд установил, что ЗАО «Рыбхоз Грачики» является правопреемником рыбхоза «Грачики» и рисосовхоза «Романовский». Суд счел правопреемство достаточным основанием для признания права собственности. Дополнительно было установлено, что компания непрерывно владела имуществом более 15 лет и несла расходы на его содержание.