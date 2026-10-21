Кассация смягчила приговор экс-главе поселка в ХМАО по делу о халатности

Напомним, по версии следствия, в 2019–2020 годах госпожа Никифорова предоставила служебное жилье гражданам, не имевшим права на улучшение жилищных условий. Это, как полагало следствие, нарушило права семей, состоявших в очереди на получение жилья. Еще один эпизод касался непринятия мер по признанию аварийным многоквартирного дома с износом более 70%. В результате его жильцы были вынуждены оставаться в опасных условиях.