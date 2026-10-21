Кассация смягчила приговор экс-главе поселка в ХМАО по делу о халатности
Седьмой кассационный суд общей юрисдикции (Челябинск) смягчил приговор бывшей главе поселка Белый Яр (Сургутский район, ХМАО-Югра) Елене Никифоровой, следует из картотеки суда. Летом 2025 года ей назначили 10 месяцев исправительных работ и три года условно по делу о халатности и превышении должностных полномочий.
Кассационная инстанция сократила срок исправительных работ за халатность (ст. 293 УК РФ) до шести месяцев и освободила Елену Никифорову от наказания по этой статье в связи с истечением срока давности. Условный срок за превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) уменьшен до полутора лет. В остальной части судебные решения оставлены без изменения.
Напомним, по версии следствия, в 2019–2020 годах госпожа Никифорова предоставила служебное жилье гражданам, не имевшим права на улучшение жилищных условий. Это, как полагало следствие, нарушило права семей, состоявших в очереди на получение жилья. Еще один эпизод касался непринятия мер по признанию аварийным многоквартирного дома с износом более 70%. В результате его жильцы были вынуждены оставаться в опасных условиях.