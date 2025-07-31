Экс-главе поселка в ХМАО вынесли приговор за выделение служебного жилья

Сургутский городской суд в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) назначил три года лишения свободы условно экс-главе поселка Белый Яр Елене Никифоровой за незаконное выделение жилплощадей и непризнание дома аварийным. Ей также назначен испытательный срок в три года, суд запретил ей занимать должности представителя власти на 2,5 года, сообщили в прокуратуре ХМАО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

В ходе следствия было установлено, что глава поселка в 2019-2020 годах незаконно выделила служебное жилье людям, которые не имели права на улучшение жилищных условий, тем самым нарушив права семей, которые были в списках на получение жилья. Кроме того, она не принимала мер по признанию многоквартирного дома аварийным, из-за чего жильцы были вынуждены жить в опасных условиях.

Уголовное преследование чиновницы началось в 2020 году. По версии следствия, глава поселения выделила муниципальное жилье на условиях служебного найма 17 гражданам. Еще один эпизод касался отказа властей расселять аварийный многоквартирный дом с износом свыше 70%.

В отношении Елены Никифоровой также были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, причинившее крупный ущерб), по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). В сентябре 2021 года суд отстранил ее от должности главы Белого яра.

В сентябре 2022 года Сургутский райсуд приговорил Елену Никифорову к 1 году 7 месяцам лишения свободы с отбытием наказания в исправительной колонии общего режима. В марте 2023 года приговор по ч. 2 ст. 286 УК РФ и ч. 1 ст. 293 УК РФ был отменен и отправлен на новое рассмотрение.

Ирина Пичурина