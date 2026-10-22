На кузбасском курорте Шерегеш сгорело кафе «Грелка»
С огнем боролись более пяти часов
Пожар произошел в кафе «Грелка» в ночь на 22 октября на курорте Шерегеш в Кемеровской области. Площадь возгорания составила 490 кв. м.
По данным главного управления МЧС по региону, сигнал о пожаре поступил в 02:14. Огонь перекинулся на кровлю соседнего отеля «Сугроб». В тушении пожара приняли участие 36 человек и 12 единиц техники. Справиться с огнем удалось только спустя примерно пять часов. Здание полностью уничтожено, пострадавших нет.
«В причинах разберутся специалисты. Но сигнал тревожный. В преддверии сезона мы видим недоработки и недостаточный контроль. Владельцам таких объектов предлагаю добровольно провести внеплановые проверки пожарной безопасности»,— прокомментировал случившееся губернатор Илья Середюк.