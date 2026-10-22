На кузбасском курорте Шерегеш сгорело кафе «Грелка»

По данным главного управления МЧС по региону, сигнал о пожаре поступил в 02:14. Огонь перекинулся на кровлю соседнего отеля «Сугроб». В тушении пожара приняли участие 36 человек и 12 единиц техники. Справиться с огнем удалось только спустя примерно пять часов. Здание полностью уничтожено, пострадавших нет.