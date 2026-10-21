В самарской ИК-6 пресекли доставку запрещенных предметов

Ведомство напоминает: передача либо попытка передачи средств мобильной связи и иных средств коммуникации лицу, которое находится в учреждении уголовно-исполнительной системы или месте содержания под стражей, влечет административную ответственность. Нарушителю грозит штраф в размере от 25 до 50 тыс. рублей с конфискацией предмета нарушения.