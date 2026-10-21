В самарской ИК-6 пресекли доставку запрещенных предметов
При досмотре транспорта на КПП колонии изъяты сотовый телефон и кабель
Охрана самарской исправительной колонии № 6 пресекла попытку проноса на территорию учреждения запрещенных предметов. На транспортном контрольно-пропускном пункте при досмотре автомобиля обнаружили и изъяли сотовый телефон и кабель USB TypeC. Об этом сообщает Самарское УФСИН.
Ведомство напоминает: передача либо попытка передачи средств мобильной связи и иных средств коммуникации лицу, которое находится в учреждении уголовно-исполнительной системы или месте содержания под стражей, влечет административную ответственность. Нарушителю грозит штраф в размере от 25 до 50 тыс. рублей с конфискацией предмета нарушения.