Минтранс Самарской области отложил реализацию ряда инфраструктурных проектов

В частности, на 2028 и 2029 годы отложено планируемое расширение Южного шоссе от микрорайона Южный город-2 до Стромиловского кольца с развязками возле Верхней Подстепновки и Преображенки. На этот же период сдвинули реализацию проекта третьей очереди Фрунзенского моста на Стромиловском шоссе.