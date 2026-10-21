Минтранс Самарской области отложил реализацию ряда инфраструктурных проектов
Строительство некоторых крупных магистралей перенесено на 2028 и 2029 годы
Реализация ряда инфраструктурных проектов в Самарской области будут отложена. Это следует из данных опубликованного реестра расходных обязательств регионального ведомства на 2027 — 2029 годы.
В частности, на 2028 и 2029 годы отложено планируемое расширение Южного шоссе от микрорайона Южный город-2 до Стромиловского кольца с развязками возле Верхней Подстепновки и Преображенки. На этот же период сдвинули реализацию проекта третьей очереди Фрунзенского моста на Стромиловском шоссе.
Продление ул. Авроры от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой должно начаться в 2029 году. На эти цели собираются выделить 1,5 млрд руб.