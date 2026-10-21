На Дону организаторов наркоторговли осудили на сроки до 19 лет

Ростовский областной и Новошахтинский городской суды признали фигурантов виновными в незаконном производстве и сбыте наркотиков, а также организации преступного сообщества или участии в нем (ч. 5 ст. 228.1 и ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ). Шаповалову назначили 19 лет колонии строгого режима и штраф 4 млн руб. и конфискацию в доход государства 2,6 млн руб. Спицын получил 16 лет колонии строгого режима и штраф 1 млн руб., Кутахин — 10 лет колонии строгого режима.