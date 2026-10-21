На Дону организаторов наркоторговли осудили на сроки до 19 лет
В Ростовской области троих участников организованной преступной группы, занимавшейся производством и сбытом синтетических наркотиков, приговорили к лишению свободы на сроки от 10 до 19 лет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.
По данным ведомства, 32-летний Константин Шаповалов, 31-летний Александр Спицын и 40-летний Алексей Кутахин организовали производство запрещенных веществ в особо крупном размере. Наркотики распространяли бесконтактным способом через интернет-магазин в теневом сегменте интернета. В трех нарколабораториях и местах хранения правоохранители изъяли более 135 кг синтетических веществ, химическое оборудование и прекурсоры.
Ростовский областной и Новошахтинский городской суды признали фигурантов виновными в незаконном производстве и сбыте наркотиков, а также организации преступного сообщества или участии в нем (ч. 5 ст. 228.1 и ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ). Шаповалову назначили 19 лет колонии строгого режима и штраф 4 млн руб. и конфискацию в доход государства 2,6 млн руб. Спицын получил 16 лет колонии строгого режима и штраф 1 млн руб., Кутахин — 10 лет колонии строгого режима.