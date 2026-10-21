В Самаре УФАС признало ненадлежащей рекламу с лапшой на Монументе Славы
Размещение пасты на изваянии и фонтане сочли осквернением
Самарское УФАС признало ненадлежащей рекламную кампанию местного ресторана. Речь идет о сообщении, в котором блюда из пасты были визуально размещены на знаковых городских объектах — на Монументе Славы и фонтане «Парус». Об этом сообщает антимонопольная служба в среду, 21 октября.
Как установили в УФАС, реклама вызвала негативную реакцию у жителей Самары. Горожане расценили креатив как осквернение памятных мест. В результате рекламные материалы были удалены из интернета.
В ведомстве подчеркнули, что указанные памятники связаны с памятью о войне, а действующее законодательство прямо запрещает действия, оскорбляющие подобные объекты. По итогам проверки реклама признана ненадлежащей в соответствии с нормами закона о рекламе.