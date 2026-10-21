В Самаре УФАС признало ненадлежащей рекламу с лапшой на Монументе Славы

Самарское УФАС признало ненадлежащей рекламную кампанию местного ресторана. Речь идет о сообщении, в котором блюда из пасты были визуально размещены на знаковых городских объектах — на Монументе Славы и фонтане «Парус». Об этом сообщает антимонопольная служба в среду, 21 октября.