В Казани обсудили возобновление прямого авиасообщения с Ираном

Дипломат поблагодарил господина Метшина за вклад в развитие культурных связей, в частности за завершение первого этапа реконструкции сквера «Тебриз». Казань и Тебриз поддерживают побратимские отношения с 2009 года. Город также развивает контакты с Тегераном и Исфаханом.