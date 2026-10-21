В Казани обсудили возобновление прямого авиасообщения с Ираном
Мэр Казани Ильсур Метшин встретился с новым генеральным консулом Ирана Мохаммадом Босраи. Стороны обсудили развитие сотрудничества между Казанью и иранскими городами, в том числе возможное возобновление прямого авиасообщения, сообщила пресс-служба мэрии города.
Консульство Ирана работает в Казани с 2007 года и охватывает 13 регионов России. Господин Босраи приступил к обязанностям в сентябре 2026 года.
Дипломат поблагодарил господина Метшина за вклад в развитие культурных связей, в частности за завершение первого этапа реконструкции сквера «Тебриз». Казань и Тебриз поддерживают побратимские отношения с 2009 года. Город также развивает контакты с Тегераном и Исфаханом.