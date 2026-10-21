Более 300 предпринимательниц посетили «Бизнес-форум для бизнес-леди» в Удмуртии
Мероприятие прошло в Доме дружбы народов 20 октября
Свыше 300 предпринимательниц приняли участие в деловом мероприятии «Бизнес-форум для бизнес-леди» в Удмуртии. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, участницы обменялись опытом, поработали в группах и нашли потенциальных бизнес-партнеров. Форум прошел 20 октября в Доме дружбы народов в Ижевске.
«Сегодня в этом зале больше 300 женщин. Я не хочу делить вас на малый и средний, крупный бизнес. Передо мной здесь не категория предпринимателей — это люди. И сейчас я хочу обратиться к тем, у кого в бизнесе непростой период <...> Я не стану говорить вам, что завтра все наладится — я этого не знаю. Но хочу сказать: не позволяйте одному трудному периоду перечеркнуть все то, что вы уже сделали»,— отметил директор корпорации развития Удмуртии Эмиль Бикмеев.
Помимо общения гости форума посещали семинары и практикумы приглашенных гостей. На своем практикуме руководитель сообщества женщин-предпринимателей «Бизнес под каблуком» Светлана Александрова дала практическое руководство, как направить свою агрессию на развитие дела. Руководитель удмуртского регионального отделения организации «Женщины бизнеса», эксперт по внешнеэкономической деятельности, юрист по международному праву Рауза Медянская объяснила, существует ли женское партнерство в среде бизнес-леди и как сохранить хорошие взаимоотношения в рамках бизнес-коллабораций. Московский бизнес-тренер Елена Жданова провела тренинг, на котором определила различия между группой и командой, а также дала советы, как собрать вокруг себя сотрудников, готовых на прорыв.
Специальным гостем форума стала психолог, кандидат социологических наук, радио- и телеведущая, автор книг по популярной психологии Анетта Орлова из Москвы. Она поделилась с предпринимательницами секретами борьбы со стрессом и рассказала, как в эпоху многозадачности не потерять себя.
«Женское предпринимательство в большей степени горизонтальное. За счет горизонтальных связей, за счет того, что женщина лучше выдерживает многозадачность, она больше идет в партнерство»,— поделилась Анетта Орлова.
На мероприятии провели церемонию награждения 17 финалисток первой Республиканской премии для женщин-предпринимателей «Первая». Каждая участница получила корону и подарки. 14 предпринимательниц, занявших первое место, получили путевку для стажировки в крупнейшие компании России. Второй поток обучения в рамках премии «Первая» начнется в апреле 2027 года.
Форум организовали Корпорация развития Удмуртии и центр «Мой бизнес» при поддержке региональных бизнес-сообществ. Мероприятие приурочено ко Дню деловых женщин России, который отмечается 21 октября. Мероприятие проводится в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».