Более 300 предпринимательниц посетили «Бизнес-форум для бизнес-леди» в Удмуртии

«Сегодня в этом зале больше 300 женщин. Я не хочу делить вас на малый и средний, крупный бизнес. Передо мной здесь не категория предпринимателей — это люди. И сейчас я хочу обратиться к тем, у кого в бизнесе непростой период <...> Я не стану говорить вам, что завтра все наладится — я этого не знаю. Но хочу сказать: не позволяйте одному трудному периоду перечеркнуть все то, что вы уже сделали»,— отметил директор корпорации развития Удмуртии Эмиль Бикмеев.