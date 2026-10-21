Кровлю детсада под Ярославлем отремонтировали после вмешательства прокуратуры
В детском саду «Колосок» образовательного комплекса «Открытие» в Ярославском муниципальном округе провели капитальный ремонт кровли после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
Проверка была организована после обращения местных жителей на прием к прокурору области Клименту Юрздицкому. Из-за изношенности кровли в помещениях групп возникали многочисленные протечки, наблюдалась сырость, был поврежден штукатурный слой стен. Учреждение посещают 80 детей.
По результатам проверки прокуратура Ярославского района внесла главе муниципального округа представление об устранении нарушений. После его рассмотрения образовательное учреждение заключило контракт на капитальный ремонт кровли. Работы выполнены, права воспитанников восстановлены.