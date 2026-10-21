Кровлю детсада под Ярославлем отремонтировали после вмешательства прокуратуры

Проверка была организована после обращения местных жителей на прием к прокурору области Клименту Юрздицкому. Из-за изношенности кровли в помещениях групп возникали многочисленные протечки, наблюдалась сырость, был поврежден штукатурный слой стен. Учреждение посещают 80 детей.