В Октябрьском районе Самары жители девяти многоквартирных домов пожаловались на отсутствие отопления

В администрации Октябрьского района на обращения жителей отвечали, что отопление дадут до 19 октября, однако этого не произошло. Во вторник, 20 октября, по номеру горячей линии по запуску отопления в Октябрьском районе сообщили, что знают о существующей проблеме. По их словам, якобы один из домов самостоятельно повернул у себя кран для подачи тепла, после чего возникли проблемы. По номеру горячей линии также уточнили: никто не может сказать, когда теплоэнергетики приедут и решат данную проблему.