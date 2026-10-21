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Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
Волга

В Октябрьском районе Самары жители девяти многоквартирных домов пожаловались на отсутствие отопления

В Самаре к отоплению до сих пор не подключили жителей девяти многоквартирных домов в границах улиц Печерской, Революционной, проезда Георгия Митирева и внутридворового проезда. Обслуживает часть домов ООО «ПЖРТ-Железнодорожный», в котором на звонки не отвечают.
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Олег Харсеев / Коммерсантъ

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Антон Кузьмин / Коммерсантъ

В администрации Октябрьского района на обращения жителей отвечали, что отопление дадут до 19 октября, однако этого не произошло. Во вторник, 20 октября, по номеру горячей линии по запуску отопления в Октябрьском районе сообщили, что знают о существующей проблеме. По их словам, якобы один из домов самостоятельно повернул у себя кран для подачи тепла, после чего возникли проблемы. По номеру горячей линии также уточнили: никто не может сказать, когда теплоэнергетики приедут и решат данную проблему.
Сложности с подключением домов к отоплению в границах этих улиц наблюдаются каждый год. Тепло им подают позже всех. Дома подключены к централизованному теплоснабжению. В соседние дома отопление подают вовремя, а девять указанных домов подключают позже всех из года в год. Как говорят жильцы домов, в последние годы просто забывают провернуть вентиль, чтобы поступало тепло.
Евгений Чернов