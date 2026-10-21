На создание кемпингов и глэмпингов вдоль М-4 «Дон» выделили почти 114 млн рублей
В Ростовской области на создание временных объектов туристской инфраструктуры — кемпингов и глэмпингов — вблизи трассы М-4 «Дон» направили почти 114 млн руб. Данные содержатся в отчете о ходе реализации региональной госпрограммы «Развитие культуры и туризма» по итогам девяти месяцев 2026 года. Примечательно, что ранее минэкономразвития региона закладывало на эти цели лишь 62,4 млн рублей — фактическое финансирование выросло почти вдвое против плана.
Помимо этого, в 2026 году государство поддержало еще десять проектов по развитию туристской инфраструктуры. Общая сумма поддержки превысила 53,9 млн руб.
На мероприятия регионального проекта «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения» на год заложено более 174,2 млн руб. За девять месяцев освоено 167,9 млн, или 96,4% плана.