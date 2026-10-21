В Магнитогорске турагенту дали реальный срок за хищение у клиентов 10 млн рублей

Суд установил, что в 2023–2024 годах работница турагентства Nextour получала от граждан деньги на приобретение путевок, но туры не бронировала. Таким образом она похитила у 49 жителей Магнитогорска около 9,7 млн руб. Кроме того, в сентябре 2024 года она оформила заем на 1,1 млн руб. через клиента, с которым сложились доверительные отношения. Средства горожанка не собиралась возвращать. А в декабре 2022 года местная жительница растратила вверенные ей денежные средства в сумме свыше 158 тыс. руб.