В Магнитогорске турагенту дали реальный срок за хищение у клиентов 10 млн рублей
Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска признал виновной в мошенничестве и растрате более 10 млн руб. (ч. 2 ст. 160, ч. 4 ст. 159 УК РФ) работницу турагентства. Ее приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
Суд установил, что в 2023–2024 годах работница турагентства Nextour получала от граждан деньги на приобретение путевок, но туры не бронировала. Таким образом она похитила у 49 жителей Магнитогорска около 9,7 млн руб. Кроме того, в сентябре 2024 года она оформила заем на 1,1 млн руб. через клиента, с которым сложились доверительные отношения. Средства горожанка не собиралась возвращать. А в декабре 2022 года местная жительница растратила вверенные ей денежные средства в сумме свыше 158 тыс. руб.