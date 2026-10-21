В Самарской области интерес к электромобилям и гибридам с пробегом вырос на 95% в третьем квартале

В Самарской области в третьем квартале этого года интерес к электромобилям и гибридам вырос на 95% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самыми популярными марками стали Toyota, Nissan, Li Auto, Voyah (6,8%) и Honda (5%). Об этом сообщает «Авито Авто».