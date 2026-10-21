В Самарской области интерес к электромобилям и гибридам с пробегом вырос на 95% в третьем квартале
В Самарской области в третьем квартале этого года интерес к электромобилям и гибридам вырос на 95% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самыми популярными марками стали Toyota, Nissan, Li Auto, Voyah (6,8%) и Honda (5%). Об этом сообщает «Авито Авто».
В число самых популярных моделей вошли Nissan Leaf, Toyota Camry и Voyah Free. Средняя стоимость одной машины составила 3,9 млн руб. Топ-3 китайских машин заняли Voyah Free (средняя стоимость 4 млн руб.), Li Auto L7 (6,3 млн руб.) и Li Auto L9 (6,4 млн руб). Из японских авто в числе лидеров — Nissan Leaf (1,2 млн руб.) и Toyota Camry (4,1 млн руб.).
Заметное снижение цен по сравнению с прошлым годом зафиксировано у марок Tesla (-12,1%, средняя стоимость упала до 3,1 млн руб.) и Honda (-2%, до 1,4 млн руб.).