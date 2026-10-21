На 56,5% выросло число премиальных автомобилей на Южном Урале в прошлом году

В прошлом году увеличилась и сумма налогов, которые должны уплатить владельцы таких автомобилей, но только на 32,5%. Если в 2024-м этот показатель составлял 53,6 млн руб., то в 2025-м — 71 млн руб. В Челябинской области динамика регистрации премиальных машин оказалась серьезнее, чем в других регионах Уральского федерального округа. Так, второе место по росту величины занимает Курганская область (+48%), третье — Ямало-Ненецкий автономный округ (+38,6%). Разница в сумме налогов не так разительна.