Благоустройство привокзальной площади в Екатеринбурге завершили на 93%
В Екатеринбурге благоустройство площади имени Уральского добровольческого танкового корпуса у вокзала завершили на 93%, сообщили в городской администрации. Открытие территории запланировано на лето 2027 года.
С мая на площади полностью выполнили фрезерование проезжей части, разобрали дорожную одежду и демонтировали плиточный камень, а также устроили дождевую и дренажную канализации. Заканчиваются устройство тротуара, установка бортового камня и сети электроснабжения паркоматов. До конца ноября на улице Челюскинцев планируется завершить устройство контактной сети, асфальтировать парковку, установить архитектурно-художественную подсветку, остановки и облицовать полземный переход.
В следующем году установят системы оповещения населения и завершат работы по озеленению площади: на территории высадят более 50 деревьев и кустарников.
Напомним, вокзал Екатеринбурга отремонтировали к Международному фестивалю молодежи, который проходил в городе с 11 по 17 сентября.