Благоустройство привокзальной площади в Екатеринбурге завершили на 93%

С мая на площади полностью выполнили фрезерование проезжей части, разобрали дорожную одежду и демонтировали плиточный камень, а также устроили дождевую и дренажную канализации. Заканчиваются устройство тротуара, установка бортового камня и сети электроснабжения паркоматов. До конца ноября на улице Челюскинцев планируется завершить устройство контактной сети, асфальтировать парковку, установить архитектурно-художественную подсветку, остановки и облицовать полземный переход.