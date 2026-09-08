Вокзал Екатеринбурга отремонтировали к Международному фестивалю молодежи

Свердловская железная дорога (СвЖД) завершила обновление инфраструктуры вокзала Екатеринбург в преддверии Международного фестиваля молодежи, сообщили в пресс-службе СвЖД. Железнодорожники подготовили объект к работе в условиях повышенных нагрузок и требований к транспортной безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: кадр из видео СвЖД Фото: кадр из видео СвЖД

На вокзале выполнили локальный ремонт тоннелей, платформ, лифтовых холлов и санитарных комнат. Отреставрировали элементы фасада, обновили интерьеры и мебель в залах ожидания и антикафе. На перронах и платформах установили дополнительные клумбы, урны и скамейки, а также провели озеленение территории и заменили асфальтовое покрытие. Для прибывающих гостей обновлена навигационная система, размещены рекламные и туристические афиши.

Для усиления безопасности в досмотровых павильонах организована прямая связь с линейным отделом транспортной полиции. Особое внимание уделено санитарно-эпидемиологическим нормам: все общественные зоны, кассы и лестницы обработаны дезинфицирующими средствами. Проведена ревизия систем вентиляции и кондиционирования, заменены фильтры, а также очищена ливневая канализация с установкой новых решеток. На всей территории вокзального комплекса выполнена генеральная уборка.

Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Событие объединит 10 тыс. участников из 190 стран — 5 тыс. россиян и 5 тыс. иностранных гостей в возрасте до 35 лет. Свердловскую область на фестивале представят 434 человека.

На привокзальной площади с июля проводилась масштабная реконструкция. По словам первого заммэра Рустама Галямова, благоустроенная территория станет одной из ключевых площадок Международного фестиваля молодежи.

Ирина Пичурина