Партию зараженного рапса перехватили на пути из Курской области в Липецкую

По информации Россельхознадзора, повилика — один из самых опасных паразитов в растениеводстве. Сорняк не имеет корней и питается исключительно за счет соков растения-хозяина, обвивая его стебель. Это приводит к полной гибели культур, резкому снижению урожайности и засорению полей на годы. Кроме того, растение токсично для животных из-за содержащихся в нем алкалоидов.