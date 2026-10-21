Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №195

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
Черноземье

Партию зараженного рапса перехватили на пути из Курской области в Липецкую

В Курской области предотвратили вывоз партии рапса массой 1,6 тыс., которая была заражена повиликой. Груз планировали вывезти в Липецкую область. Лабораторные исследования подтвердили наличие в продукции жизнеспособных семян карантинного сорняка. Об этом 21 октября рассказали в территориальном управлении Россельхознадзора.

Егор Снетков / Коммерсантъ

По информации Россельхознадзора, повилика — один из самых опасных паразитов в растениеводстве. Сорняк не имеет корней и питается исключительно за счет соков растения-хозяина, обвивая его стебель. Это приводит к полной гибели культур, резкому снижению урожайности и засорению полей на годы. Кроме того, растение токсично для животных из-за содержащихся в нем алкалоидов.

Уточняется, что отбор проб произвели в Щигровском районе Курской области.
На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» рассказывал, что Россельхознадзор зафиксировал нарушение правил прослеживаемости продукции на производственной площадке ООО «Эко море» в Курске. В ведомстве отметили, что это уже не первое нарушение со стороны компании.
Денис Данилов