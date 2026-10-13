Россельхознадзор выявил нарушения на рыбном производстве «Эко море» в Курске

В Россельхознадзоре отмечают, что это уже не первое нарушение со стороны компании. В августе и сентябре на производственной площадке «Эко море» в Орле фиксировались аналогичные проблемы: оформлялись транзакции на 57 кг и 15,5 кг продукции из кеты без указания достаточного объема сырья.