Россельхознадзор выявил нарушения на рыбном производстве «Эко море» в Курске
Курское предприятие выпускало рыбную продукцию без подтверждения сырья
13.10.2026, 17:27
Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям 8 октября в ходе мониторинга системы «Меркурий» зафиксировало нарушение правил прослеживаемости продукции на производственной площадке ООО «Эко море» в Курске. Об этом сообщили в ведомстве.
При анализе электронной транзакции предприятия от 15 сентября специалисты обнаружили расхождение в объемах: в документах числился готовый рыбный набор для ухи массой 50 кг, однако сведения о наличии соответствующего количества исходного сырья (кеты) отсутствовали.
В результате компании приостановили доступ к системе «ВетИС» на десять дней. Кроме того, руководству «Эко море» было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных норм.
В Россельхознадзоре отмечают, что это уже не первое нарушение со стороны компании. В августе и сентябре на производственной площадке «Эко море» в Орле фиксировались аналогичные проблемы: оформлялись транзакции на 57 кг и 15,5 кг продукции из кеты без указания достаточного объема сырья.
По данным Rusprofile, ООО «Эко море» зарегистрировано в Москве в 2018 году. Основной вид деятельности — переработка и консервирование рыбы. Уставный капитал — 20 тыс. руб. Контролирует компанию Роман Гридин, которому принадлежит 75% долей, еще 25% владеет гендиректор фирмы — Алексей Волохов. В 2025 году выручка общества составила 2 млрд руб., чистая прибыль — 7,4 млн руб. Продукция компании реализуется под брендом «Рыбмастер». Филиалы «Эко море» расположены в Курске, Воронеже, Орле и Московской области.
В сентябре «Ъ-Черноземье» сообщал, что Россельхознадзор выявил махинации с икрой на курском предприятии ООО «Гурман». Было установлено, что на площадке предприятия оформили производственную транзакцию на изготовление 150 кг солено-сушеной икры минтая, в качестве исходного сырья для которой было заявлено 200 кг мороженой икры трески.