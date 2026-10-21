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Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
Волга

В Челно-Вершинском районе мужчину оштрафовали за рассылку оскорблений знакомым

В Челно-Вершинском районе Самарской области 40-летний гражданин оштрафован за рассылку знакомым сообщений с оскорблениями. Об этом сообщили в прокуратуре района.

Егор Снетков / Коммерсантъ

«В августе 2026 года 40-летний житель районного центра в ходе межличностных конфликтов неоднократно направлял знакомым сообщения оскорбительного характера. Мужчина посредством СМС-сообщений оскорбил 31-летнюю знакомую, затем аналогичное сообщение получила 59-летняя женщина, а также объектом оскорблений стал 50-летний мужчина», — говорится в сообщении.
Возбуждено три дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление). Виновный оштрафован на 15 тыс. руб.
Сабрина Самедова