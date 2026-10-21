В Челно-Вершинском районе мужчину оштрафовали за рассылку оскорблений знакомым

«В августе 2026 года 40-летний житель районного центра в ходе межличностных конфликтов неоднократно направлял знакомым сообщения оскорбительного характера. Мужчина посредством СМС-сообщений оскорбил 31-летнюю знакомую, затем аналогичное сообщение получила 59-летняя женщина, а также объектом оскорблений стал 50-летний мужчина», — говорится в сообщении.