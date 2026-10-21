Удмуртия поднялась в рейтинге научно-технологического развития
Республика заняла 20-е место, улучшив прошлогодний результат на одну строчку
Удмуртия заняла 20-е место в рейтинге российских регионов по научно-технологическому развитию по итогам 2025 года. За год республика поднялась на одну позицию, следует из исследования РИА Рейтинг.
Регион набрал 47,9 балла. По итогам 2024 года Удмуртия занимала 21-е место с результатом 46,23 балла. При составлении рейтинга эксперты учитывали состояние материально-технической базы, кадровые ресурсы, а также эффективность и масштаб научно-технологической деятельности. Оценка основана на 19 показателях.
Лидерами рейтинга стали Москва, Татарстан и Санкт-Петербург. Среди соседних с Удмуртией регионов Пермский край занял седьмое место, Башкортостан — 13-е, Кировская область — 33-е.