Ловят даже на парковке

Нижегородский райсуд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода Сергея Егорова, обвиненного в получении 120 тыс. руб. в виде взятки от бизнесменов за организацию нелегальных автостоянок на муниципальных земельных участках. В 2025 году он дважды получил деньги наличными в своем кабинете и около здания мэрии через глав городского предприятия «Муниципальная недвижимость» Артема Савина и дирекции по эксплуатации муниципальных объектов недвижимого имущества Дениса Ширяева, которые проходили по уголовному делу как свидетели. Сергей Егоров полностью признал вину и просил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы. Суд назначил ему штраф 4,5 млн руб. и запретил на четыре года занимать должности на государственной и муниципальной службе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прокурор просил отправить бывшего нижегородского вице-мэра Сергея Егорова (на фото) в колонию на 3,5 года, но суд ограничился штрафом

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Прокурор просил отправить бывшего нижегородского вице-мэра Сергея Егорова (на фото) в колонию на 3,5 года, но суд ограничился штрафом

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нижегородский райсуд 9 июня огласил приговор бывшему вице-мэру Нижнего Новгорода Сергею Егорову, обвиненному в получении 120 тыс. руб. в виде взятки за организацию платных автостоянок на муниципальных земельных участках через посредников — руководителей городского предприятия «Муниципальная недвижимость» Артема Савина и дирекции по эксплуатации муниципальных объектов недвижимого имущества Дениса Ширяева, которые стали в уголовном деле свидетелями. Как писал «Ъ», взятки передавали учредитель ООО ГК «Нижегородский партнер» Евгений Купцов и еще один предприниматель, которые занимались парковками на улицах Космической, Адмирала Нахимова и 40 лет Победы в Автозаводском, Ленинском и Приокском районах Нижнего Новгорода.

По фабуле дела, с коммерсантов собирали по 10–15 тыс. руб. в месяц за фактически нелегальную работу стоянок.

Деньги Сергей Егоров получил дважды: сначала Андрей Савин передал ему 45 тыс. руб. от Евгения Купцова в пачке от табачных стиков прямо в кабинете чиновника. Позднее ему принесли еще 75 тыс. руб. к зданию мэрии за парковки в Ленинском и Приокском районах.

Умысел на получение взяток у Сергея Егорова возник в процессе обсуждения с коллегами вопроса организации парковочных пространств на множестве пустующих муниципальных участках, которые планировалось сдавать в аренду для пополнения бюджета, следовало из обвинительного заключения, ранее оглашенного в суде. Сергей Егоров поручил Артему Савину подыскать бизнесменов, с которыми «Дирекция по эксплуатации муниципальных объектов недвижимого имущества Нижнего Новгорода» (ДЭМОНИ-НН) заключит контракты на организацию парковок. Разрешения на стоянки должен был выдавать руководитель ДЭМОНИ-НН Денис Ширяев. Господин Савин предложил идею с парковками знакомой предпринимательнице и бизнесмену Купцову, которые были заинтересованы в этом бизнесе, согласились заключить договоры с дирекцией и оформили разрешения на организацию стоянок через Дениса Ширяева.

Позднее Сергей Егоров решил расторгнуть договоры аренды с предпринимателями и брать плату наличными для личных нужд. Стоянки при этом продолжили работать фактически нелегально, а деньги для вице-мэра собирал водитель на служебном автомобиле. При этом коммерсанты как свидетели сообщили следствию, что подобная схема обходилась им почти вдвое дешевле работы по договору с мэрией, однако парковки все равно не приносили желаемой прибыли: их средняя выручка составляла 20 тыс. руб. в месяц. Более того, стоянками в Ленинском и Приокском районах занимался Артем Савин, а предприниматель, который ранее работал со стройматериалами и по дружбе принял его предложение об организации парковок, даже не знал, кто на них работает, говорилось в показаниях свидетелей, оглашенных в суде.

В декабре 2025 года Сергея Егорова задержали и отправили под домашний арест, а судить его начали в апреле 2026 года. Он полностью признал вину и раскаялся, сообщив суду, что хотел накопить на новый автомобиль.

В прениях сторон он и его защита просили для подсудимого наказание, не связанное с лишением свободы. Гособвинитель предложил отправить бывшего чиновника в колонию на 3,5 года и запретить ему занимать должности на государственной и муниципальной службе.

В итоге суд признал Сергея Егорова виновным в получении взятки и оштрафовал его на 4,5 млн руб. с запретом занимать госдолжности четыре года. Его отпустили из-под домашнего ареста в зале суда.

Осужденный Сергей Егоров и его защита не стали комментировать приговор суда и обстоятельства получения взятки. Как писал «Ъ», в апреле 2026 года суд по иску прокуратуры обратил в доход государства автомобиль бывшего чиновника Exeed стоимостью более 6,3 млн руб. Надзорное ведомство доказало, что Сергей Егоров приобрел автомобиль в ноябре 2025 года, однако законность существенной части стоимости покупки он не подтвердил.

Роман Рыскаль